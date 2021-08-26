Исламабад, 26 августа, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Соглашение о транзитной торговле между Пакистаном и Афганистаном продлено на шесть месяцев. Об этом 26 августа сообщает газета The Express Tribune со ссылкой на пакистанское министерство торговли.

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«Все вопросы, связанные с нашей торговлей с Афганистаном, решены. Пакистан продолжает вести торговую деятельность с Афганистаном в соответствии с международным правом», — заявили в министерстве торговли Пакистана.

Также в ведомстве уточнили, что изменения политической ситуации в Афганистане ограничений на передвижение грузового автотранспорта и граждан через трансграничные переходы «Спин-Болдак» и «Торхам» на границе двух стран нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что власти США применяют все экономические и дипломатические рычаги, чтобы повлиять на действия радикалов, захвативших власть в Афганистане.