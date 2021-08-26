Кабул, 26 августа, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Афганистане отряды, оказывающие сопротивление «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), направились из северной провинции Баглан в Панджшер, где сосредоточиваются антиталибские силы под командованием Ахмада Масуда. Об этом 26 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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«Да, отряды бойцов из нашего региона (Баглан) действительно отправились на помощь народу Панджшера», — сказал источник.

Он добавил, что отряды «присоединятся к любой силе, любой партии, которая противостоит талибам в нашей стране».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане.

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. 23 августа лидер сопротивления Ахмад Масуд заявил, что афганские правительственные войска сконцентрировались в Панджшере и готовы дать отпор радикальным исламистам, если те попытаются захватить эту северную провинцию страны.