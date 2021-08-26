Вашингтон, 26 августа, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Девять бывших адвокатов экс-президента США Дональда Трампа, включая Сидни Пауэлл и Лин Вуд, могут быть лишены лицензий в наказание за попытку оспорить итоги выборов президента США в 2020 году. С официальным требованием рассмотреть этот вопрос к дисциплинарным органам обратилась федеральный судья Линда Паркер. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Кроме того, по решению суда адвокаты, которые что выступали за бывшего президента США Дональда Трампа и пытались оспорить победу нынешнего главы Белого дома, демократа Джо Байдена, должны прослушать курсы юриспруденции с упором на такие дисциплины, как «стандарты исковых обращений» и «избирательное право». Также они должны оплатить судебные издержки.

Судья считает, что адвокаты должны были более тщательно расследовать заявления бывшего президента-республиканца о мошенничестве с избирателями, прежде чем подавать иск в суд, который Паркер назвала «легкомысленным».

"Этот иск представляет собой исторически беспрецедентное и вопиющее злоупотребление юридическим процессом», — заявила судья Линда Паркер в своём решении, добавив, что дело «никогда не было связано с мошенничеством, речь шла о подрыве веры людей в демократию и унижении судебного процесса».

Отмечается, что на адвокатах как профессиональных юристах лежала обязанность провести первичную проверку состоятельности обвинений в подтасовке итогов президентских выборов прежде, чем преподносить их в форме иска.

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Сам иск был отклонен ещё в декабре 2020 года, с формулировкой, что он опирается на «спекуляции и предположения».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года адвокаты действующего на тот момент президента Соединённых Штатов Дональда Трампа потребовали у Верховного суда США пересмотра итогов президентских выборов в американском штате Пенсильвания. Юристы Трампа добивались отмены трёх решений Верховного суда Пенсильвании, принятых по итогам разбирательств, которые «незаконно изменили закон Пенсильвании о голосовании по почте сразу перед и сразу после президентских выборов 2020 года». Юристы Трампа усмотрели в этом нарушение второй статьи Конституции США.