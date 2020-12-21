Вашингтон, , 05:05 — REGNUM Пересмотра итогов президентских выборов в американском штате Пенсильвания потребовали у Верховного суда (ВС) США адвокаты действующего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Об этом 21 декабря сказано в заявлении штаба политика.

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Юристы Трампа добиваются отмены трёх решений Верховного суда Пенсильваний, принятых по итогам разбирательств, которые «незаконно изменили закон Пенсильвании о голосовании по почте сразу перед и сразу после президентских выборов 2020 года». Юристы Трампа усмотрели в этом нарушение второй статьи Конституции США и полагают, что дело должно быть рассмотрено, так как имеет высокое «общенациональное значение».

Штаб действующего президента США требует рассмотреть дело до 6 января 2021 года, когда новый состав конгресса утвердит новый состав выборщиков. Отмечается, что ранее Верховный суд ни разу не рассматривал дела о пересмотре итогов президентских выборов в каком-либо штате.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Белом доме не исключили попытки президента США Трампа злоупотребить властью ради пересмотра результатов президентских выборов.

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