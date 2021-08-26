Бишкек, 26 августа, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Десять киргизских граждан помогли эвакуировать с территории Афганистана власти России. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба МИД Киргизии.

albert22278 Самолет

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«В рамках проведенных между МИД Киргизской Республики и Российской Федерации переговоров при содействии российской стороны в результате организованного спецборта по маршруту Кабул — Кант (Киргизия) 25 августа 2021 года из Исламской Республики Афганистан в Киргизскую Республику эвакуированы 10 киргизстанцев, включая малолетних детей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что самолет из Кабула прибыл на находящуюся в Канте российскую авиабазу и отмечается, что на данный момент из Афганистана эвакуировано в общей сложности 36 граждан Киргизии.

«МИД по поручению президента Киргизской Республики Садыра Жапарова продолжает вести работу по эвакуации граждан Киргизстана из Афганистана», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США пока не намерены расширять флот коммерческих воздушных судов, задействованных для эвакуации из Кабула.