Лондон, 26 августа, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Около 11,5 тыс. человек вывезли из Афганистана британские военные. Об этом говорится в сообщении министерства обороны Великобритании в Twitter.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

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Отмечается, что с 13 августа из этой страны британцы эвакуировали 11 474 человека, из них 6946 человек — по программе переселения и помощи Афганистану. Эвакуация проводилась в рамках операции Pitting.

Британия, добавили в ведомстве, тесно контактирует с США в стремлении забрать с афганской территории «как можно больше людей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны ВеликобританииБен Уоллеспосоветовал жителям Афганистана прекратить попытки покинуть страну на самолёте и попробовать бежать через наземную границу.

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