США не увеличат число коммерческих рейсов для эвакуации из Афганистана
Вашингтон, 26 августа, 2021, 08:45 — ИА Регнум. США пока не намерены расширять флот коммерческих воздушных судов, задействованных для эвакуации из Кабула. Об этом 26 августа сообщил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
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«Мне неизвестно о возможных планах задействовать резервный гражданский флот сверх того лимита, который санкционировал министр обороны», — сказал он.
При этом накануне госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Вашингтон с 14 августа эвакуировал из Афганистана примерно 4,5 тыс. американских граждан и членов их семей и уточнил, что в данный момент в стране может оставаться до 1,5 тыс. граждан Соединенных Штатов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что все четыре самолёта Минобороны РФ, отправленные за гражданами России и стран СНГ в Афганистан, приземлились на подмосковном аэродроме «Чкаловский» в ночь на 26 августа.