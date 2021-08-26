* талибов — запрещённая в России организация

Анкара, 26 августа, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Анкара относятся с осторожным оптимизмом к заявлениям, которые делают лидеры пришедшего к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления 25 августа в турецкой провинции Битлис.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

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По словам главы республики, все будет зависеть не от высказываний, а от дальнейших действий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эрдоган отметил, что Турция приняла уже более 5 млн беженцев и не способна взвалить на себя бремя по приему новых потоков мигрантов из Сирии или Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ряде турецких СМИ появилась информация о том, что Турция для сохранения своего военного присутствия в Афганистане направила переговорщиков к руководству талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 25 августа Анкара объявила о начале вывода своих войск с афганской территории.