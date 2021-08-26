Тегеран, 26 августа, 2021, 07:37 — ИА Регнум. 25 августа постоянный представитель Ирана при международных организациях в Женеве заявил, что Тегеран решительно осуждает любые виды агрессии, экстремизма и нарушения прав человека в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Эсмаил Багаи Хамане выступил с замечаниями на специальном заседании Совета по правам человека.

В своем выступлении Багаи Хамане отметил, что афганский народ заслуживает того, чтобы жить в мирных условиях в своих домах и иметь хорошие связи с соседями без незаконного военного вмешательства.

«Процесс достижения мира и примирения под руководством и контролем Афганистана должен быть ускорен», — сказал дипломат, подчеркнув, что наследие афганского народа не должно подвергаться опасности.

Осудив агрессию в Афганистане, Багаи Хамане заявил, что ни одно преступление не должно оставаться безнаказанным. Далее он сообщил, что нынешняя ситуация в Афганистане, безусловно, связана с долгосрочным военным вмешательством США.