Кабул, 26 августа, 2021, 03:20 — ИА Регнум. Посольство США в Афганистане настоятельно рекомендует американцам, находящимся вблизи трёх входов в кабульский аэропорт, немедленно их покинуть, а также не предпринимать попыток самостоятельно попасть на его территорию из-за угроз безопасности. Об этом 25 августа сообщается на сайте посольства.

(сс) Carl Montgomery Аэропорт Кабула

посольство США в Афганистане «Из-за угроз безопасности за воротами аэропорта Кабула мы советуем гражданам США избегать поездок в аэропорт и не находиться у входов в аэропорт, только если вы не получили индивидуальные инструкции сделать это от представителя правительства США».

В обращении посольства особо подчёркивается, что гражданам США, которые находятся вблизи трёх контрольно-пропускных пунктов кабульского аэропорта, следует их «немедленно покинуть».

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

По информации газеты The Wall Street Journal, ЦРУ и Пентагон тайно вывозят из Афганистана граждан США, находящихся вне территории аэропорта Кабула.

Как сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что риски совершения террористических актов в районе аэропорта афганской столицы Кабула возрастают с каждым днём.

Читайте также: ЦРУ и военные проводят тайную эвакуацию граждан США из Афганистана