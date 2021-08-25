Вашингтон, 26 августа, 2021, 01:40 — ИА Регнум. Примерно 1,5 тысячи американских граждан могут оставаться в Афганистане, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 25 августа на пресс-конференции.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

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По его словам, Вашингтон держит связь с 500 американцами по поводу предоставления им инструкций по прибытию в аэропорт афганской столицы Кабула. Он считает, что в республике могут находиться еще около тысячи граждан США.

Блинкен отметил, что американские власти пытаются связаться с частью этих людей для того, чтобы определить, хотят ли они уехать, а также с целью проинформировать их об эвакуации из Афганистана.

Он добавил, что США вывезли с афганской территории за последние десять дней приблизительно 4,5 тысячи соотечественников и членов их семей.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа представитель радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид заявил, что американская сторона эвакуирует из Афганистана ценных местных специалистов наряду со своими гражданами.