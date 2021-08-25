Вашингтон, 25 августа, 2021, 21:16 — ИА Регнум. США пообещали продолжать эвакуировать американцев и союзников из Кабула до последней минуты 31 августа. Этот срок глава Белого дома Джо Байден установил для вывода американских войск из Афганистана, теперь контролируемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 25 августа сообщает Associated Press со ссылкой на представителей Пентагона.

Hispantv.com Джон Кирби

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Джон Кирби, главный представитель Пентагона, сказал, что США вывезли более 4400 американских граждан из Кабула. С 14 августа было эвакуировано по воздуху более 80 тыс. человек, в основном афганцев, добавил он.

Кирби заверил, что военные будут «продолжать эвакуацию до самого конца». Он добавил, что в последние дни и часы необходимо будет найти баланс в вопросе эвакуации беженцев, американских войск и их техники.

Напомним, что государственный секретарь США Энтони Блинкен должен сегодня позже рассказать в деталях об эвакуации американцев. Госдепартамент еще публично не называл точное число американцев, ожидающих посадки.