Москва, 25 августа, 2021, 20:04 — ИА Регнум. «Что в Брюсселе на уме, то в Таллине на языке», — так прокомментировал 25 августа в своём телеграм-канале член Совфеда Алексей Пушков скепсис президента Эстонии Керсти Кальюлайд по поводу перспективы членства Украины в НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Пушков «Но Киеву полезно это послушать. Отрезвляет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кальюлайд заявила после участия в форуме «Крымская платформа», что Украину не примут в НАТО, пока идёт война в Донбассе и пока Киев претендует на Крым.

Также, по её оценке, в ЕС Украину примут не раньше, чем через два десятка лет.