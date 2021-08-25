Таллин, , 17:51 — REGNUM Сроки гипотетического вступления Украины в НАТО трудно хоть как-то обозначить, заявила 25 августа эстонский президент Керсти Кальюлайд в интервью «Европейской правде».

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом President.gov.ua

Отметив, что Таллин со своей стороны выступает за План действий по членству и сближению Украины с НАТО, однако на практике реализуется ли это — неясно. Ведь Украина претендует на возврат территорий, а до тех пор в западный военный блок ей не вступить.

Кальюлайд «Нужно сначала дождаться поворота истории».

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