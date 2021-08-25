Кабул, 25 августа, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Показатели вакцинации от COVID-19 в Афганистане сократились на 80% через неделю после захвата страны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 25 августа CNN со ссылкой на ЮНИСЕФ.

Афганистан

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С 15 августа, когда Кабул захватили боевики, по 19 августа в 23 провинциях было привито 30 500 человек. Для сравнения, с 8 по 12 августа в 30 провинциях было привито 134 600 человек, сообщили в организации.

«Такое снижение вполне объяснимо, поскольку в условиях хаоса, конфликтов и чрезвычайных ситуаций люди в первую очередь отдают предпочтение своей безопасности», — говорится в сообщении ЮНИСЕФ.

Напомним, что к ноябрю 2021 года в Афганистане истечет срок почти двух миллионов доз вакцины Johnson & Johnson.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, опубликованным 24 августа, в Афганистане было распространено 1 201 286 доз вакцины от COVID-19.

С января 2020 года в стране зарегистрировали в общей сложности 152 600 случаев заражения коронавирусом и 7 083 летальных исхода.