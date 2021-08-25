Ташкент, 25 августа, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Ташкенте Тимом Торлотом. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба узбекского дипломатического ведомства.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

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«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации в Афганистане, усилиям международного сообщества в вопросе мирного урегулирования афганского кризиса», — сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что Иргашев и Торлот также обсудили приоритеты взаимодействия Лондона и Ташкента на афганском направлении. Британский посол поблагодарил руководство Узбекистана за помощь в эвакуации из Афганистана сотрудников дипмиссий и местного персонала.

Напомним, 15 августа движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установила контроль почти на всей территории Афганистана. Исламисты вошли в Кабул, что вызвало массовое бегство жителей из страны. Узбекистан согласился вывезти граждан Евросоюза и Великобритании транзитом через аэропорт «Ташкент — 3».