Минск, 25 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Белорусская авиакомпания «Белавиа» не будет выполнять рейсы на Украину ещё как минимум в течение полутора месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Anna Zvereva Самолёт авиакомпании «Белавиа»

Читайте также: Авиакомпания «Белавиа» приостановила полеты в 21 страну

Уточняется, что приостановка всех рейсов продлена до 30 сентября 2021 года.

«Украинская сторона проинформировала о продлении запрета на полёты «Белавиа» до 30 сентября 2021 года. Это их официальная позиция. В связи с этим продлена приостановка всех рейсов на Украину», — отметили в пресс-службе.

В компании добавили, что пока не могут сказать, как ситуация будет складываться дальше.

Ранее по теме: Украина утвердила прекращение авиасообщения с Белоруссией

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Украины приняло решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией с 26 мая. Такие меры были приняты после инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска после сообщения о возможном минировании. В Киеве считают, что Минск нарушил конвенцию о международной гражданской авиации.