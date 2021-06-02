Минск, , 14:06 — REGNUM Белорусская национальная авиационная компания «Белавиа» не может выполнять полеты в 21 страну после закрытия рядом стран своего воздушного пространства для ее самолетов. Это произошло после экстренной посадки 23 мая в аэропорту Минска самолета комании Ryanair. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба белорусской компании на странице в соцсети Facebook.

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«21 страна — для компании это большие потери, но коллектив Belavia прилагает все усилия, чтобы справиться», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по итогам прошлой недели белорусская национальная авиакомпания приостановила полеты в Литву, Великобританию, Францию, Латвию, Финляндию, Чехию, Швецию, Эстонию, Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию и российский Калининград, а также в Венгрию, Молдавию, Сербию, на Украину и на Кипр.

При этом уточняется, что по девяти направлениям — Армения, Азербайджан, Грузия, Россия, Израиль, Казахстан, Турция, Узбекистан и ОАЭ — полеты «Белавиа» продолжаются.

Кроме того, отмечается, что компания «не имела влияния на сложившуюся ситуацию» и добавляется, что в настоящее время ее специалисты работают над поиском новых направлений и корректировкой маршрутов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Белоруссия готовит обращение в Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) в связи с решением ряда стран не пускать белорусские самолёты в своё воздушное пространство.