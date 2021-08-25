Москва, 25 августа, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Четыре самолёта Министерства обороны РФ вылетели из Кабула в Россию, сообщили 25 августа в пресс-службе оборонного ведомства.

manolofranco Самолет

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Отмечается, что на борту воздушных судов находятся граждане РФ, стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины.

На каждом российском самолете для оказания медпомощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран находятся бригады военных медиков

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что украинский самолет, который должен был вывезти граждан Украины из Афганистана, был угнан в Иран.

Позднее выяснилось, что самолет зафрахтовали богатые афганцы для перелета на иранскую территорию. Отмечалось, что украинский самолет за гражданами Украины в Афганистан не вернулся.

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