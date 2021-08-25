Вильнюс, 25 августа, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Власти Литвы выразили благодарность руководству Польши за то, что польская сторона эвакуировала из Афганистана переводчиков, которые работали там с литовскими военными и дипломатами. Об этом сообщил 25 августа министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис на странице в соцсети Twitter.

Lrp.lt Литва и Польша

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По словам литовского министра, прибывшим в Литву афганским переводчикам будет предоставлено убежище. Он также добавил, что в ближайшие дни Литва хочет эвакуировать из Афганистана еще почти 150 человек, которые сотрудничали с литовскими солдатами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Варшаве пообещали эвакуировать из Афганистана граждан Польши и иностранцев, которые сотрудничали с Польшей. Кроме того, было принято решение участвовать в эвакуации и людей, связанных с НАТО, Европейским союзом, Международным валютным фондом и Международным олимпийским комитетом.

В настоящее время польскими самолетами из Афганистана было эвакуировано 750 человек.