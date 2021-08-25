Варшава, 25 августа, 2021, 13:58 — ИА Регнум. 25 августа в Польше приземлился очередной самолет с эвакуированными людьми из Афганистана. Таким образом, общее число людей, вывезенных оттуда с помощью польских самолетов, достигло 750 человек. Об этом журналистам Polskie Radio сообщил заместитель главы польского МИД Марцин Пшидач.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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«Значительная часть эвакуированных последним самолетом — около 40 человек — приходится на маленьких детей. Это говорит о том, как меняется характер нашей миссии — сначала мы эвакуировали граждан Польши, потом сотрудников польской дипломатической миссии, позже — иностранных граждан, которые в Афганистане сотрудничали с Польшей через дипломатические представительства или бизнес-связи. Сегодня же эта миссия все больше приобретает гуманитарный характер», — сообщил Пшидач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Варшавы пообещали эвакуировать из Афганистана граждан Польши и иностранцев, которые сотрудничали с Польшей. Кроме того, было принято решение участвовать в эвакуации и людей, связанных с НАТО, Европейским союзом, Международным валютным фондом и Международным олимпийским комитетом.