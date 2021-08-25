Москва, 25 августа, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Кремль рассматривает террористическую угрозу в Афганистане как высокую, заявил 25 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Что касается (обеспокоенности по поводу) терактов, можно констатировать лишь одно: на территории Афганистана, помимо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находятся также еще и игиловцы (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Песков.

По его словам, они не являются коренными жителями «этой страны, но речь идет о настоящих террористах, поэтому, конечно же, террористическая угроза в Афганистане весьма высока».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва извлекла необходимые уроки из опыта Афганской войны, в которой участвовал советский контингент.

Назвав сложной сегодняшнюю ситуацию в Афганистане, Путин отметил, что Россия активно взаимодействуем с союзниками по ОДКБ по этой теме, а затем добавил:

«Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более втягивать наши вооружённые силы в конфликт всех против всех. Там, по-моему, это и происходит».