Кабул, 25 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Российских граждан эвакуируют из Кабула на трёх двухэтажных самолётах военно-транспортной авиации Ил-76. Об этом сообщает 25 августа газета «Известия».

Mil.ru Ил-76

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По словам корреспондента издания, самолёты разделили на два этажа для вывоза людей. К операции привлекли ещё один самолёт, это пассажирский Ил-62. Список вывозимых включает 511 имён.

Ранее российских граждан посадили в автобусы возле посольства в Кабуле и отправили в аэропорт. Самолёты также вывезут из Афганистана граждан Белоруссии, Казахстана и стран ОДКБ, всех пассажиров доставят на военный аэродром Гисар в Таджикистане и на авиабазу «Кант» в Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, эвакуацию граждан РФ из Афганистана организовало Министерство обороны по поручению президента Владимира Путина. За людьми отправили самолёты с запасом еды и врачами на борту.

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