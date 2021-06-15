Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM Ни одна страна в мире не сможет самостоятельно создать систему, способную изменять траекторию угрожающих Земле небесных тел. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Нет технологии, которая бы позволила изменить траекторию, помешать опасности нашей Земли. Эти технологии надо создавать, ни одна страна не сможет реализовать в одиночку, это общая задача», — заявил Рогозин в рамках Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021 в Санкт-Петербурге.

Он добавил, защита Земли от космических тел, которые могут разрушить цивилизацию, это одна из самых важных задач для космонавтики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогозин заявил, что Роскосмос хотел бы сотрудничать с NASA, но этому мешают американские санкции против российской госкорпорации.

Так глава Роскосмоса прокомментировал интервью главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Билла Нельсона, в котором тот заявил о желании продолжить «уникальное и исключительное сотрудничество» США и России в космосе, несмотря на обострение соперничества держав на земле.