Кабул, 25 августа, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Эвакуация из Афганистана сейчас идет полным ходом. На этом фоне в аэропорту Кабула нарастают волнения, поскольку вокруг комплекса слышны выстрелы. Об этом вечером 24 августа сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Oxam Кабул

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«Солдаты кричат и стреляют в мирных жителей. Это настоящая катастрофа и позор», — рассказал на условиях анонимности журналистам SVT переводчик, ранее работавший в стране со шведскими военными.

31 августа, как ожидается, США полностью покинут Афганистан. Чтобы эвакуировать как можно больше людей из страны, самолеты в аэропорту Кабула беспрерывно взлетают совершают рейсы и вывозят спасающихся от талибов беженцев (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ).

По информации переводчика, выстрелы производят афганские военнослужащие, чтобы разогнать толпу возле аэропорта.