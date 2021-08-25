Стокгольм, 25 августа, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Международные усилия по эвакуации беженцев из захваченного боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кабула продолжаются. О роли Швеции в деле по спасению десятков тысяч людей вечером 24 августа в своем Twitter сообщила министр иностранных дел страны Анн Линде.

(сс) World Trade Organization Анн Линде

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По ее словам, Швеция эвакуировала в общей сложности 544 человека из Афганистана, из которых 154 были спасены 24 августа.

«Швеция намерена эвакуировать еще больше людей», — отметила она.

Ранее Линде неоднократно заявляла, что основной проблемой сейчас является невозможность добраться в аэропорт, поскольку талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всячески препятствуют местным афганцем попасть на территорию комплекса.