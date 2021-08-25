Стокгольм, 25 августа, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Окончательный вывод американских военных из Афганистана 31 августа приведет к тому, что многие, кто сейчас отчаянно пытается спастись от боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), останутся просто брошенными. Об этом 25 августа в эфире SVT заявила Хелен Лакенбауэр, эксперт по Афганистану из Шведского агентства оборонных исследований.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

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«Ситуация очень тревожная. Просто невероятное количество афганцев, которые работали в интересах международного сообщества в течение последних 20 лет, теперь окажутся в затруднительном положении», — предупредила Лакенбауэр.

По ее словам, особенно тяжелым будет положение женщин, детей и оппозиционеров новому режиму.

«Сейчас люди пытаются искоренить все признаки того, что они работали с Западом. Что они защищали права человека или работали над решением проблем женщин», — добавила эксперт.