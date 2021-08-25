Вице-президент Афганистана назвал причины падения Кабула
Кабул, 25 августа, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Вице-президент Афганистана, не признавший захват власти в стране радикалами и объявивший себя законным исполняющим обязанности главы государства Амрулла Салех назвал причины падения Кабула.
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По его словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никогда не подвергались давлению — они использовали Пакистан в качестве базы поддержки.
При этом, добавил он, Соединенные Штаты пытались стимулировать пакистанское сотрудничество — «чем больше они платили, тем больше это воодушевляло пакистанцев оказывать больше услуг и помощи радикалам.
Кроме того, межафганские переговоры в Дохе фактически «легитимизировали» движение, которые «не сохранили верности своему слову».
Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане.
Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. 23 августа лидер сопротивления Ахмад Масуд заявил, что афганские правительственные войска сконцентрировались в Панджшере и готовы дать отпор радикальным исламистам, если те попытаются захватить эту северную провинцию страны.