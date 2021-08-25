Вашингтон, 25 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах задержана группа мигрантов из Гаити. Как заявили федеральные власти, они были взяты под стражу после того, как днём 24 августа высадились на берег в Южной Флориде. Об этом сообщает телеканал ABC.

U.S. Coast Guard Мигранты в море

Сотрудник таможенной и пограничной службы США Томас Мартин уточнил, что 42 иностранных гражданина были задержаны недалеко от населённого пункта Ки-Бискейн.

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Официальные лица также сообщили, что ведётся расследование, каким образом группа переправилась в Соединённые Штаты. Судно мигрантов было задержано.

Добавим, что Гаити пострадал в начале августа от землетрясения магнитудой 7,2, в результате которого погибло по меньшей мере 2200 человек, более 12 000 получили ранения, было разрушено почти 53 000 домов.