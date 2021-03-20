Нью-Йорк, США, , 06:49 — REGNUM Попытавшихся перебраться в США из Мексики нелегальных мигрантов начали депортировать за сотни километров от места их задержания, размещая без условий для проживания, сообщает 19 марта агентство Reuters.

Миграционная служба США приняла решение вывозить граждан Гаити, Гватемалы, Эквадора, Кубы и других латиноамериканских стран к местам примерно в 1300 километрах от места их задержания. При этом детей помещают в пограничные изоляторы.

По информации Reuters на 18 марта в пограничных изоляторах США содержались примерно 4,5 тыс. детей. Такую ситуацию в агентстве назвали гуманитарным кризисом.

Напомним, нелегалы перебираются в страну из Мексики, однако власти этой страны отказываются принимать их обратно, устанавливая суточные квоты на прием депортируемых.

Читайте ранее в этом сюжете: La Jornada: почти 60% нелегальных мигрантов в США – выходцы из Мексики