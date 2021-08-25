Сеул, 25 августа, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Находящиеся в Южной Корее граждане Афганистана смогут оставаться в стране до нормализации ситуации на родине, где власть захватило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом со ссылкой на заявление министра юстиции Пак Бом Ге 25 августа сообщает телеканал KBS.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

министр юстиции Южной Кореи Пак Бом Ге «Министерство юстиции изучает возможность предоставления афганцам, проживающим в Южной Корее, особого вида на жительство, как это было в прошлом году с гражданами Мьянмы».

По словам министра, подобный документ в марте 2020 года уже получили около 25 тысяч граждан Мьянмы. Выдаваемый вне зависимости от статуса пребывания в стране, он позволяет его обладателю оставаться в Южной Корее неограниченное время, до улучшения ситуации на родине.

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Также южнокорейские власти рассматривают варианты помощи сотрудникам южнокорейских компаний, работавшим в Афганистане. В том числе — вывоз их в Южную Корею.

Как сообщало ИА REGNUM, Южная Корея направила в Афганистан и соседние страны три военно-транспортных самолёта для эвакуации афганцев, которые работали с правительством Южной Кореи.