Оттава, 25 августа, 2021, 02:30 — ИА Регнум. Канадские военнослужащие могут остаться в Афганистане после 31 августа, когда должен завершиться согласованный срок вывода из республики иностранных войск. Об этом заявил глава правительства Канады Джастин Трюдо 24 августа в ходе виртуальной встречи стран Группы семи (G7).

Steve Jurvetson Джастин Трюдо

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По словам премьер-министра, Оттава готова пойти на такой шаг, если ситуация позволит.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа министерство обороны Канады объявило о том, что канадские военные спецподразделения в настоящее время осуществляют боевое дежурство за «стенами» аэропорта афганской столицы Кабула.