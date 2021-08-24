Вашингтон, 25 августа, 2021, 00:51 — ИА Регнум. Эвакуация американских граждан из Афганистана завершится 31 августа, но для этого ей не должны препятствовать талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил президент США Джо Байден в своём телеобращении.

Whitehouse.gov Джо Байден

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"Сейчас мы на пути к завершению 31 августа. Чем скорее мы закончим, тем лучше — каждый день операции несет дополнительные риски для наших войск. Однако завершение эвакуации к 31 августа зависит от продолжения сотрудничества со стороны «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал американский лидер.

Байден добавил, что поручил своим помощникам обеспечить возможность завершить эвакуацию по альтернативному сценарию, и высоко оценил уже проделанную работу. В настоящее время, по словам президента США, из Афганистана вывезли 75,9 тыс. человек.

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