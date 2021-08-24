Рим, 24 августа, 2021, 21:23 — ИА Регнум. Все граждане Италии, выразившие желание покинуть Афганистан, уже эвакуированы, заявил во вторник, 24 августа, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Иван Шилов ИА REGNUM Луиджи Ди Майо

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Кроме того, прибыли в Рим 2700 граждан Афганистана, в основном это люди, сотрудничавшие с посольством и с военной миссией Италии, а также члены их семей.

Еще около 1000 человек находятся в аэропорту Кабула и должны быть отправлены в ближайшее время. Ранее в Риме предполагали, что Италия примет на своей территории около 3350 афганцев.