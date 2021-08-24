Минск, 24 августа, 2021, 20:26 — ИА Регнум. В отличие от Александра Лукашенко, считающего поток нелегальных мигрантов через Белоруссию почти свершившимся фактом, белорусское МВД придерживается прямо противоположного мнения. Его 24 августа на министерском сайте обозначил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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«В настоящее время каких-либо ограничений на въезд для граждан Афганистана на территорию Белоруссии нет. Согласно международным стандартам, лицо, ищущее убежище, должно быть допущено на территорию страны, к официальным представителям которой оно обратилось с соответствующим ходатайством, а также проведена процедура его рассмотрения», — сообщил белорусский милиционер.

В публикации отмечено, что в ДГиМ «не исключают» возможность увеличения количества афганцев, которые могут попросить Белоруссию об убежище или дополнительной защитой. Бегун заверил: массовых таких обращений ждать не стоит.

В министерстве уверены в «готовности белорусской инфраструктуры к приему беженцев из Афганистана». В публикации сказано: «К слову, в Республике Беларусь функционируют два пункта временного поселения иностранцев, ходатайствующих о предоставлении защиты. Единовременно в этих пунктах, находящихся в Витебске и Гомеле, может быть размещено до 50 человек».