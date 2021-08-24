Кабул, 24 августа, 2021, 20:16 — ИА Регнум. Военные Италии покинут Афганистан одновременно с партнерами из США, заявил во вторник, 24 августа, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Pietro Piupparco Луиджи Ди Майо

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Без присутствия американцев чье-либо (из числа западных военнослужащих) нахождение в аэропорту Кабула «едва ли будет возможным», отметил Ди Майо.

Предполагается, что западные военные покинут Кабул 31 августа.