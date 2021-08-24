Рим, 24 августа, 2021, 20:11 — ИА Регнум. Средства, которые предполагалось выделить на развитие армии Афганистана, Италия направит на гуманитарную помощь этой стране, заявил во вторник, 24 августа, премьер-министр Марио Драги.

World Economic Forum Марио Драги

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Коллег по «большой семерке» Италия призывает последовать своему примеру, сказал Драги накануне онлайн-саммита G7.

Как сообщалось ранее, Италия эвакуировала из Кабула всех своих граждан (кроме тех, кто решил остаться добровольно), а также около 2000 граждан Афганистана — в основном тех, кто ранее сотрудничал с посольством страны в Кабуле.