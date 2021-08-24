Премьер Италии сообщил, где найти деньги для Афганистана
Рим, 24 августа, 2021, 20:11 — ИА Регнум. Средства, которые предполагалось выделить на развитие армии Афганистана, Италия направит на гуманитарную помощь этой стране, заявил во вторник, 24 августа, премьер-министр Марио Драги.
World Economic Forum
Марио Драги
Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»
Коллег по «большой семерке» Италия призывает последовать своему примеру, сказал Драги накануне онлайн-саммита G7.
Как сообщалось ранее, Италия эвакуировала из Кабула всех своих граждан (кроме тех, кто решил остаться добровольно), а также около 2000 граждан Афганистана — в основном тех, кто ранее сотрудничал с посольством страны в Кабуле.