Кабул, 24 августа, 2021, 19:52 — ИА Регнум. 32 гражданина Италии отказались от эвакуации из Кабула в Италию, сообщил во вторник, 24 августа, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

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У всех этих граждан есть возможность передумать, но если их решение не изменится, препятствовать государство не будет, отметил министр.

Несколько сотен граждан Италии уже доставлены в Рим, кроме того, эвакуированы почти 2000 граждан Афганистана — люди, сотрудничавшие с посольством Италии и члены их семей.