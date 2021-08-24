Москва, 24 августа, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Люди должны активно участвовать в разработке проектов городского благоустройства, все бюрократические барьеры следует устранить, заявил президент РФ Владимир Путин в своём выступлении 24 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Владимир Путин «Я очень прошу правительство снять ненужные на этот счёт бюрократические ограничения».

Он добавил, что развитие социальной инфраструктуры, благоустройства, развитие общественного транспорта «нужно делать вместе с гражданами, откликаясь на их запросы, используя такой механизм гражданского участия».

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По словам главы государства, «люди сами определяют, что нужно сделать, отремонтировать, построить в их городе». В этом случае «качество работы, безусловно, будет выше».