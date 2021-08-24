Москва, 24 августа, 2021, 18:44 — ИА Регнум. Недопустимо, чтобы на человека оказывалось давление по принуждению к вакцинации от COVID-19, заявил президент РФ Владимир Путин в своём выступлении 24 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Отметив, что вакцинация должна быть добровольной, глава государства заявил, что «недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу».

Кроме того, Путин отметил, что «победить опасную эпидемию мы можем только вместе» и что главным оружием против коронавируса является вакцинация.