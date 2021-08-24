Рига, 24 августа, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Латвийская сторона приняла первых граждан Афганистана, бежавших из страны после ее захвата «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в августе нынешнего года. Об этом в интервью гостелевидению Латвии LTV сообщил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич.

U.S. Department of Defense Беженцы

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Речь идет о двух переводчиках-гражданах Афганистана и членах их семей. По словам Рынкевича, налажен контакт и с другими афганцами, кто длительное время сотрудничал с оккупационными войсками в стране и теперь опасается за свою жизнь после ухода военных сил НАТО из Афганистана.

Всего Латвия готова принять восемь таких афганцев с их семьями. Ринкевич отказался предоставить журналистам более подробную информацию об этих афганцах, чтобы не подвергать их и их близких опасности.

Глава МИД Латвии признал, что эти лица находятся все еще в Афганистане, а вопрос о том, как их вывезти оттуда, решается с союзниками Латвии по НАТО.