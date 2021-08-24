Лаврову жаль страны ЕС после слов Борреля, будто РФ опасна для Афганистана
Москва, 24 августа, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Философия, продемонстрированная верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, должно быть, тяжела для стран ЕС, которые вынуждены её поддерживать.
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Об этом заявил 24 августа российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя слова Борреля о том, что России и Китаю нельзя позволить «взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула».
Глава МИД РФ посоветовал главе европейской дипломатии подумать, как помочь афганцам обрести порядок и мир в стране. А его беспокойство о том, чтобы не пускать Россию в Афганистан — это очередное навязывание выбора афганцам: или они с Западом, или с Россией и Китаем.
Лавров добавил, что если такие люди, как Боррель, вырабатывают внешнеполитическую линию ЕС, то это «печально».