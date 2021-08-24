Москва, 24 августа, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Так называемые демократические режимы, которые Запад навязывает остальному миру, нежизнеспособны. Это показали недавние события в Афганистане, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на 11-й ежегодной встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

Kremlin.ru Николай Патрушев

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Он отметил, что межгосударственные противоречия в мире обостряются, их осложняет идеологическое противостояние, и это тревожит. Народам пытаются навязать чуждые идеалы под видом так называемых универсальных демократических ценностей.

«Насколько жизнеспособны режимы, которые на их основе Запад пытается строить по всему миру, мы с вами видели буквально неделю назад в Афганистане», — сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что Россия будет всеми силами защищать систему международных отношений, которая сложилась после Второй мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 августа у власти в Афганистане находится радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а США и их союзники выводят свои силы из страны.

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