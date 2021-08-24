Бишкек, 24 августа, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В странах Средний Азии не должно быть «спящих ячеек» террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так как эта организация не предполагает дальнейшего распространения своей идеологии. Об этом 24 августа в интервью РИА Новости сообщил лава МИД Киргизии Руслан Казакбаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

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«Руководство движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее не раз заявляло, что сосредоточено только на внутренней повестке дня, и не имеет планов внешней экспансии», — сказал Казакбаев.

При этом он допустил, что в Средней Азии есть ячейки других террористических организаций, идеология которых предполагает распространение влияния на другие страны. Глава киргизского МИД добавил, что службы безопасности разных стран предпринимают меры и ловят террористов.

Стоит отметить, что в январе 2021 года в Киргизии задержали мужчину, которого обвиняют в подготовке к нападению на воинскую часть с целью завладения оружием. По версии следователей, он состоял в одной из международных террористических группировок.