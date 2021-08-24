Киев, 24 августа, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Президент Владимир Зеленский высокомерно заявляет, что Донбасс без Украины развиваться не будет, но будет ли он развиваться с Украиной, которая является единственной страной постсоветского пространства, за 30 лет независимости так и не вышедшей на экономический уровень конца 1980-х и начала 1990-х годов?

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Таким вопросом задается глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), народный депутат Виктор Медведчук в своей статье «Какой может быть Украина? Какой быть Украине?», опубликованной 23 августа.

«Украина… является единственной страной постсоветского пространства, за 30 лет независимости так и не вышедшей на экономический уровень конца 1980-х и начала 1990-х годов. Сегодня это самая бедная страна в Европе, но Зеленского это ничуть не смущает. Сегодня Украина проигрывает России в первую очередь экономически. И проигрыш этот — прямая ответственность Зеленского как президента Украины», — отметил оппозиционный политик.

При этом Медведчук подчеркнул, что именно поэтому разговоры главы украинского государства о развитии страны «не стоят ничего», ведь «нищую страну просто развалить и продать за долги кредиторам, и никакая патриотическая риторика не поможет».

Лидер ОПЗЖ отметил, что позиция президента Российской Федерации Владимира Путина принципиально иная. Так, в одной из своих статей, он говорит об одном народе, объединяя русский и украинский народ.

«Украинский ответ на позицию Путина тоже не однозначен. Казалось бы, самый правильный ответ власти — заверить украинских граждан, что их страна с ними, что их ждут, что их права будут защищены, о них будут заботиться. Но власть, в первую очередь в лице президента Зеленского, делает нечто противоположное, что огромное число украинских граждан оценили как безумие», — сказал Медведчук, напомнив недавнее заявление президента о том, что жители Донбасса должны «самоидентифицироваться, то есть ответить себе на вопрос, с Россией они или с Украиной, и если с Россией — покинуть Донбасс.

«Давайте спокойно разберем ответ Зеленского на те посылы, которые он бросает украинским гражданам, особенно тем, кто находится на неконтролируемой территории. Главный посыл нынешнего президента русскоязычному населению — ты тут гость или нет? Если гость, то ты уже засиделся, и с вещами на выход. То есть Зеленский говорит не о народе, а о территориях, которые необходимо очистить от неправильных граждан», — пояснил лидер оппозиции.

ИА REGNUM напоминает, что в июле президент России Владимир Путиннаписал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», где подробно изложил позицию относительно вопроса о российско-украинских отношениях. После этого на Украине вышла статья «О будущем украинского и русского народов», где Медведчук назвал три изъяна украинской государственности и предложил свой путь построения государства.