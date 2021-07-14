Москва, 14 июля 2021, 09:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин объяснил, почему написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Развернутый комментарий главы государства опубликован на сайте Кремля.
По словам Путина, складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было еще совсем недавно.
По мнению президента России, этот проект начался ещё в XVII — XVIII веках «в Речи Посполитой, затем использовался польским национальным движением, перед Первой мировой войной использовался Австро-Венгрией». Цель данного проекта — разделить страну, резюмировал Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована 12 июля на сайте Кремля
В ней глава государства подчёркивает, что считает русский и украинский народы единым целым. Он пишет, что Украина в значительной степени создавалась за счёт исторической России, которая в результате действий большевиков была фактически ограблена. По его словам, «современная Украина — целиком и полностью детище советской эпохи».
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