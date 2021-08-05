Киев, , 12:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей ДНР и ЛНР «самоидентифицироваться, то есть ответить себе на вопрос, с Россией они или с Украиной.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Дом», которое вышло в эфир 5 августа.

«Я считаю, что если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и ты считаешь, что «наше дело правое», «нам в Россию», «мы россияне» — большая ошибка оставаться жить на Донбассе… Для будущего своих детей и внуков — если ты любишь Россию и всю жизнь находился на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России», — заявил Зеленский.

Вместе с тем, он призвал оставаться в Донбассе людей, лояльных Украине, и дожидаться там «деоккупации», которая обязательно будет.

«Если ты чувствуешь, что ты украинец и Донбасс украинский, если ты уважаешь этот флаг, уважаешь украинский язык… если ты чувствуешь, что ты украинец — будь там. Будь, держись, все равно эта земля будет деоккупированна в любом случае», — сказал также президент Украины.

ИА REGNUM напоминает, что в июне президент Зеленский допустил вынесение на всенародный референдум вопроса отгорожения Украины «стеной» от неподконтрольной части Донбасса.