Будапешт, 24 августа, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Венгрия уже в ближайшие полтора года намерена запустить производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом 24 августа на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Цитата из вмдео на YouTube Вакцина «Спутник V»

«К концу текущего года мы сможем завершить процесс передачи технологии, а с конца 2022 года уже будет возможно производить по российской лицензии вакцину «Спутник V», — уточнил Сийярто.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что таким образом Венгрия сможет сократить уязвимость страны в вопросах получения вакцины от коронавируса, а также извлечь внешнеэкономическую выгоду посредством поставок препарата на зарубежные рынки.

«Цех по производству «Спутника V» будет построен в городе Дебрецен», — добавил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поблагодарил министра иностранных дел России Сергея Лаврова за личный вклад в успешное проведение в стране вакцинации от COVID-19 российским препаратом «Спутник V». Также он подчеркнул, что Венгрии российский препарат был необходим для успешного проведения прививочной кампании.