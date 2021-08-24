Названы сроки запуска производства «Спутника V» в Венгрии
Будапешт, 24 августа, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Венгрия уже в ближайшие полтора года намерена запустить производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом 24 августа на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что таким образом Венгрия сможет сократить уязвимость страны в вопросах получения вакцины от коронавируса, а также извлечь внешнеэкономическую выгоду посредством поставок препарата на зарубежные рынки.
Читайте также: Привитые от COVID-19 граждане РФ смогут въезжать в Венгрию без ограничений
Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поблагодарил министра иностранных дел России Сергея Лаврова за личный вклад в успешное проведение в стране вакцинации от COVID-19 российским препаратом «Спутник V». Также он подчеркнул, что Венгрии российский препарат был необходим для успешного проведения прививочной кампании.