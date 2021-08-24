24 августа 2021 | Время чтения 3 мин

Оксана Переможенко, , 15:55 — REGNUM Свой День независимости Украина должна не праздновать, а «отмечать как траурную дату, символизирующую потерю здравого смысла». Об этом 24 августа написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в социальной сети Facebook.

Вождь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Что отмечать подавляющему большинству граждан Украины? Независимость от памяти о своём прошлом, от памяти о подвигах своих дедов и прадедов, об их наградах и символах, под которыми сражались и погибали. Каждый третий среди бойцов Красной Армии был коммунистом, и их были миллионы. Самая страшная человеческая болезнь — это беспамятство, когда больной теряет память и не узнаёт своих родных и близких. Сейчас киевский режим пытается этой болезнью заразить весь украинский народ. И частично это ему удалось», — отметил политик.

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Николай Азаров Valsts kanceleja/ State Chancellery

Также Азаров отметил, что Украина зависимая страна — «от внешнего управления, от получения денег, от назначения чиновников, от принятия решений».

«Вследствие захвата украинской власти вырожденцами и иностранцами произошла полная потеря независимости во внутренней и внешней политике. От народа в Украине больше ничего не зависит, его сделали бесправным стадом…» — добавил он.

После государственного переворота 2014 года, по словам Азарова, киевский режим ограбил народ, а вооруженная банда надсмотрщиков занимается запугиванием и террором населения страны.

«Киевский режим после переворота ограбил народ. За счёт этого он не только обогатился сам, но и содержит по всей стране банды вооружённых надсмотрщиков, которые занимаются запугиванием и террором в стране… Киевский режим принёс народу войну, смерти, разрушения, довёл большинство граждан до нищенского состояния, украл перспективу и заставил миллионы людей стать беженцами…» — отметил бывший премьер-министр Украины.

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По мнению бывшего депутата Рады Елены Бондаренко, нынешнее украинское государство стало для граждан Украины врагом.

«Мое государство рождалось по сговору не особо умных вождей. И по сговору циничных сейчас угасает. Страну люблю, а вот государство приходится постоянно одергивать, призывать к порядку. Оно стало врагом собственных граждан. Существует такое выражение — враг государства. У современной Украины и нас, украинцев, государство — враг. Оно не защищает нас, оно нас предает…» — написала Бондаренко на своей странице в социальной сети Facebook.

Итоги тридцатилетия существования Украины после развала Советского Союза подвел украинский политик и общественный деятель, лидер политической партии «Союз левых Сил» Максим Гольдарб. Об этом она написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению Гольдарба, у всех жителей Украины проблемы с восприятием реальности, если «независимостью» можно считать потерю: 15 млн человек; 7% территории; ¾ промышленности; 2/3 сбережений народа; залежей полезных ископаемых (оказавшихся у иностранцев и олигархов), а также карпатских лесов; золотовалютных резервов (они сейчас практически все заемные); научно-технического потенциала; половины работоспособного населения, уехавшего на заработки; доступной системы здравоохранения; полноценной платёжеспособной гривны; украинской земли, ранее принадлежавшей народу, а сегодня выставленной на продажу; авторитета на международной арене; потерю желания у молодёжи здесь рожать детей (снижение рождаемости).

Полиция Mvs.gov.ua

К этому политик добавил: желание половины молодёжи уехать из страны навсегда; рост в два раза смертности; рост госдолга в 10 раз; рост тарифов в 15 раз; рост цен на продукты питания в среднем в 15 раз; бедность каждого второго работающего; нищенство 80% пожилых людей; рост численности госаппарата в 3 раза; полное внешнее управление крупнейшими госпредприятиями, национальной банковской системой, системой правосудия, прокуратурой, спецслужбами, МИДом; засилье грантоедов и агентуры влияния; нацификация и рост преступности; невозможность абсолютного большинства защитить свои права в судебном порядке вследствие намеренного увеличения в три раза судебных пошлин; уничтожение свободы слова путём незаконного закрытия ТВ-каналов, сайтов, газет и преследование лидеров мнения.

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