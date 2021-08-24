24 августа 2021 | Время чтения 4 мин

В украинских социальных сетях обсудили фрагмент речи Владимира Зеленского, посвященного празднованию тридцатилетия независимости Украины. Украиноязычные и русскоязычные граждане Украины, по словам украинского лидера, «должны быть одной семьей», которую объединяет украинское государство.

Оксана Переможенко, , 14:16 — REGNUM Украиноязычные и русскоязычные граждане Украины «должны быть одной семьей», которую объединяет украинское государство. Об этом в ходе свое речи, посвященной тридцатилетию независимости Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Бандеровская Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Посмотрите или представьте сейчас наш флаг. Представьте, что в нем нет желтого цвета. А теперь представьте, что в нем нет синего. Согласитесь, в одиночку — это просто цвета. Не такие яркие. Не так интересны. А вместе — для нас это лучшее и самое сильное сочетание. Вот это ответ, почему мы сильны вместе. Почему такие разные, с востока и запада, украиноязычные и русскоговорящие, должны быть одной семьей. Потому что объединяет нас Украина», — говорится в речи Зеленского, опубликованной его пресс-службой.

В украинских социальных сетях обратили внимание на слова Зеленского о единстве русских и украиноязычных граждан Украины. Фрагмент праздничной речи, посвященной 30-летию украинской независимости, обсудили читатели телеграм-канала «Первый независимый» и «Наглый». Многие отметили, что слова Зеленского о единстве русских и украиноязычных граждан являются лицемерием ввиду закона о тотальной украинизации, в соответствии с которым русскоязычным жителям Украины разрешается говорить на русском языке только в быту.

«Тогда зачем закон о мове принял?» — поинтересовалась Ольга.

«А законы какие издают эти зеленые, которые никак не объединяют Украину», — отметил Yuri G.

«Верх цинизма», — пишет Dober.

«Он имел в виду, что русскоязычные должны забыть свой язык и культуру и полностью ассимилироваться. Очевидно, только так мы сможем «объединиться», — отметила Юлия.

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Никогда я, русский и, естественно, русскоязычный гражданин Украины, не буду единым с бандеровскими ублюдками (не путать со всеми жителями западных областей Украины, среди них очень много достойных людей)», — добавил Аркадий.

«Лживый, злой клоун. Если он верит в свои слова, пусть отменит законы о принудительной тотальной украинизации, пусть отменит законы о насильственной декоммунизации, пусть выгонит из Украины всех иностранных советников и надзирателей. Пусть посадит за решетку рогулье (от жаргонного термина «рагуль» или «рогуль», который используется городскими жителями Украины для обозначения сельчанина, не усвоившего городские обычаи и культуру. — О. П.), нациков и стрибунов (прыгунов. — О. П.)», — отреагировал Сергей К.

«У него глаза заплыли, не выдерживают собственной лжи!!!» — пишет Андрей К.

«Как по мне, лучше уж иметь дело с откровенным врагом. А то поставить часть соотечественников в положение «некоренных», практически ущемляя язык, а потом говорить: «Мы вместе, рука в руку». Как-то даже неприлично звучит. Хотя, чего можно было ожидать», — отметил Valera.

«С днём американской колонии нас, щири (искренние. — О. П.) украинцы», — добавил Евгений.

«Так нам, русскоязычным, походу, все равно. Никто не собирается отстаивать свои элементарные права. Чё тогда ныть? Уже допустили все это, уже поздно», — отреагировал Виталий К.

«В сознании нацпатриотов это как раз все логично. Просто ассимиляцией прямо не называют», — написал Дмитрий Н.

«Русские!!! А не русскоязычные», — подчеркнул COVID-25.

«Русских на Украине процентов 50. Русскоязычных минимум 80%. А рулит всякая бандеровская мразь…» — эмоционально отреагировал Влад В.

Украинские националисты Ivan Bandura

«Величие, интеллект русского языка не затмить. Поэтому его будут унижать, бить, ломать. На эту борьбу уйдут годы. По итогу, может, будет английский язык. Но не мова точно», — пишет Яна.

«Поэтому мы русскоязычным оставим право пользоваться родным языком только в быту. В семье ведь именно так поступают», — с сарказмом добавил Олег Н.

Читайте также: Украинский общественно-политический парадокс — антироссийское государство

«Ну, что там, все успели побыть разными, но равными в Украине, пока Зеленский праздничную речь толкал? Не привыкайте. Праздник сейчас закончится, а дальше — всё как обычно: продолжение запрета русского языка, продолжение разделения нас на «правильных» и «неправильных», а если не нравится — «тебе нужно ехать и искать себе место в России», как сказал сам Зеленский. Мы же в Украине живём. Пора привыкнуть уже: красивые речи о красивой жизни — это только на праздник. Разговоры о независимости — это только один день в году. А в жизни — наше настоящее уродливо, а наше красивое будущее спряталось где-то за горизонтом. С праздником тебя, страна! Желаю тебе жить так, как говорил Зеленский, а власти — как живём все мы», — подытожил на своей странице в социальной сети Facebook украинский политолог Александр Скубченко.